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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским войскам в Харьковской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Удары авиации и артиллерии нанесены по подразделениям вооружённых сил Украины в Харьковской области за минувшие сутки, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп".

"За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сказал Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны".

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

По его словам, здесь уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

"В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное, Угледар (ДНР), Малиновка, Червоное и Новоданиловка Запорожской области. В районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) пресечены действия украинских диверсантов, сообщил Конашенков.

"За сутки на данных направлениях, - сообщил он, - потери противника составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США".

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, пятнадцать боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30", - сообщил Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Харьков Минобороны Харьковская область
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