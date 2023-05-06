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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Российские военные сообщили о срыве нескольких контратак армии Украины

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Военные РФ сорвали попытки украинской армии контратаковать на лисичанском, соледаро-бахмутском и авдеевском направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

"Действиями мотострелковых подразделений группировки "Юг" сорваны попытки противника контратаковать на лисичанском, соледаро-бахмутском и авдеевском направлениях. Утрата позиций не допущена", - сказал Астафьев в субботу.

По его словам, штурмовые группы украинской армии понесли "значительные потери" в живой силе, вооружении и боевой технике.

"Ракетными и артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск нанесены удары по станции разгрузки и пункту временной дислокации 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Славянска, а также по временному пункту дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске", - отметил Астафьев.

Он сообщил, что артиллерийскими подразделениями группировки "Юг" нанесено поражение по складам боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово и Белогоровка.

"На марьинском тактическом направлении реактивными снарядами тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожен взводный опорный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг".

Также, по его словам, совместными действиями групп спецназа и артиллерии "Южной" группировки войск сорвана ротация личного состава подразделений противника на передовых позициях на александро-калиновском оперативном направлении.

Россия Украина
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