Режиссер Евгения Беркович арестована по делу об оправдании терроризма

Режиссер Евгения Беркович (слева) в Замоскворецком суде Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 4 июля режиссера Евгению Беркович, задержанную по делу об оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде. Об аресте просило следствие.

Защита просила суд отказать следствию и избрать Беркович в качестве меры пресечения домашний арест либо назначить ей залог. Адвокаты указали, что их подзащитной необходимо ухаживать за детьми, имеющими заболевания, а также за родителями, проживающими в Петербурге.

Беркович вменяется оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Она была задержана 4 мая, дома у нее и у ее родственников прошли обыски.

Претензии к режиссеру возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" - спектаклю, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". В суде защита режиссера пояснила, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube.

Беркович вину не признает.

Вместе с Беркович 4 мая также была задержана драматург Светлана Петрийчук. Ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения суд рассмотрит позднее.

Беркович - российский театральный режиссер. Она окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году, участвовала в проекте "Седьмая студия" Серебренникова.

"Финист Ясный сокол" - спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".