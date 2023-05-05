Сценарист Светлана Петрийчук арестована по делу об оправдании терроризма

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 4 июля драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде. Ранее по этому делу в СИЗО была отправлена театральный режиссер Евгения Беркович.

Обе были задержаны 4 мая. Им вменяют статью об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Поводом для уголовного дела стал спектакль "Финист Ясный сокол". Как говорилось в официальном анонсе, это постановка "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". В суде защита Беркович уточняла, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube.

"Финист Ясный сокол" - спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году он получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".