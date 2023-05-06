МДТ сообщил о приостановке Роспотребнадзором работы театра на неделю

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Малый драматический театр - театр Европы (МДТ) в Петербурге отменил спектакли с 6 по 12 мая в связи с решением управления Роспотребнадзора о приостановке его деятельности, сообщается на сайте театра в субботу.

"В связи с решением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (Роспотребнадзор) на основании протокола №78-01-05/19-0305-2023 от 5 мая деятельность нашего Театра временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что билеты на спектакли, заявленные в афише с 6 по 12 мая включительно, будут принимать назад по месту приобретения, деньги зрителям возвращать в полном объеме.