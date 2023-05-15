Суд в Петербурге 17 мая рассмотрит дело о санитарных нарушениях в Театре Европы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский районный суд принял к производству административное дело Малого драматического театра (Театра Европы) Льва Додина, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Заседание по делу назначено на 17 мая.

"Представитель Театра в объяснениях поблагодарил Роспотребнадзор за указания на имеющиеся нарушения. Сообщил, что все уже устранено. Доказательства устранения будут представлены в суде", - говорится в сообщении.

5 мая региональное управление Роспотребнадзора приостановило работу МДТ на неделю, до 12 мая. Сайт театра сообщает, что отменены и спектакли с 13 по 16 мая включительно.

10 мая Куйбышевский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении МДТ. Материалы дела подробно цитировала пресс-служба судов Петербурга: театр, в частности, с сентября 2022 года перестал вести журнал регистрации измерения температуры и не пытается выявить сотрудников с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу.

11 мая суд вернул материалы дела составителю из-за нарушений. По мнению суда, в протоколе содержался лишь перечень выявленных нарушений, при этом не было указано, какие конкретно нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения. 12 мая материалы снова были зарегистрированы.