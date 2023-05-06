Захар Прилепин ранен в результате взрыва его автомобиля

Захар Прилепин Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Машина известного писателя Захара Прилепина взорвалась под Нижним Новгородом, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован", - рассказали в экстренных службах.

По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.

"Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении. Будут рассмотрены и другие версии, включая неисправность автомобиля", - сказали в экстренных службах.

В Следственном комитете РФ (СКР) сообщили, что "следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин".

Между тем пресс-служба Прилепина после появления сообщений о взрыве его автомобиля заявила, что писатель "в порядке". "Что именно произошло, пока не можем сказать. Но Захар Прилепин в порядке", - сообщили "Интерфаксу" в его пресс-службе.