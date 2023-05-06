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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Нижегородский губернатор сообщил, что Захар Прилепин "в порядке"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшедшего с писателем Захаром Прилепиным в Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что в селе Пионерское Нижегородской области во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован.

Захар Прилепин Глеб Никитин Нижегородская область
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