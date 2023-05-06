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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

В парке Оренбурга упала карусель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Нештатная ситуация произошла при эксплуатации карусели в одном из парков Оренбурга в субботу, людям оказывается помощь, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По ее данным, на место в составе других экстренных служб привлечен расчет ГУ МЧС России по Оренбургской области.

В МЧС добавили, что "информация (о произошедшем - ИФ) дополнительно уточняется".

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в парке 50-летия СССР. По данным журналистов, упала карусель "Цепочка", на которой находились люди. Пострадали, по предварительной информации, около 20 человек. "Интерфакс" пока не располагает подтверждением данной информации из официальных источников.

Оренбург
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