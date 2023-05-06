Около 20 человек пострадали при ЧП с каруселью в парке Оренбурга

На месте обрушения карусели в парке Оренбурга Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Нештатная ситуация произошла с каруселью в парке Оренбурга в субботу, есть пострадавшие, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадало приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении.

Как сообщает МВД, "известно, что дети и взрослые находились на карусели, когда произошла техническая неисправность, в результате которой граждане получили травмы различной тяжести".

Полиция уточняет, что инцидент произошел в "Оренпарке".

В настоящее время на месте работают все экстренные спецслужбы, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

К проверке инцидента подключились региональная прокуратура и областное управление СК России.

Так, в телеграм-канале областной прокуратуры сообщается, что надзорное ведомство инициировало проверку исполнения законодательства в сфере оказания развлекательных услуг населению. "По предварительной информации, сегодня в Оренбурге в парке имени 50-летия СССР произошла поломка одного из аттракционов во время его эксплуатации, что привело к обрушению конструкции", - говорится в сообщении.

Ведомство устанавливает собственников аттракциона и изучает документы о безопасности его использования.

В пресс-службе регионального управления СК России журналистам сообщили, что ведомство проводит проверку по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В свою очередь в Минздраве России сообщили, что с места аварии аттракциона в парке Оренбурга госпитализированы 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров, сказали в ведомстве.

Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ сообщалось, что произошла нештатная ситуация на карусели, людям оказывается необходимая помощь. По данным местных журналистов, упала карусель "Цепочка", на которой находились люди.