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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Около 20 человек пострадали при ЧП с каруселью в парке Оренбурга

Около 20 человек пострадали при ЧП с каруселью в парке Оренбурга
На месте обрушения карусели в парке Оренбурга
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Нештатная ситуация произошла с каруселью в парке Оренбурга в субботу, есть пострадавшие, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадало приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении.

Как сообщает МВД, "известно, что дети и взрослые находились на карусели, когда произошла техническая неисправность, в результате которой граждане получили травмы различной тяжести".

Полиция уточняет, что инцидент произошел в "Оренпарке".

В настоящее время на месте работают все экстренные спецслужбы, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

К проверке инцидента подключились региональная прокуратура и областное управление СК России.

Так, в телеграм-канале областной прокуратуры сообщается, что надзорное ведомство инициировало проверку исполнения законодательства в сфере оказания развлекательных услуг населению. "По предварительной информации, сегодня в Оренбурге в парке имени 50-летия СССР произошла поломка одного из аттракционов во время его эксплуатации, что привело к обрушению конструкции", - говорится в сообщении.

Ведомство устанавливает собственников аттракциона и изучает документы о безопасности его использования.

В пресс-службе регионального управления СК России журналистам сообщили, что ведомство проводит проверку по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В свою очередь в Минздраве России сообщили, что с места аварии аттракциона в парке Оренбурга госпитализированы 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров, сказали в ведомстве.

Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ сообщалось, что произошла нештатная ситуация на карусели, людям оказывается необходимая помощь. По данным местных журналистов, упала карусель "Цепочка", на которой находились люди.

Оренбург
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