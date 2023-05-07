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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Работа паромов на Керченской переправе приостановлена из-за сильного ветра

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской переправе приостановлено из-за усиления ветра до 17 м/с, сообщило в ночь на воскресенье главное управление МЧС РФ по Крыму со ссылкой на Керченский морской порт.

Паромная переправа прекращает работу при скорости ветра более 15 м/с.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном

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