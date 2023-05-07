В Петербурге до 10 мая запретили беспилотники и гидроциклы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить в городе использование беспилотных воздушных судов, а также на части территории водных мотоциклов, сообщает Смольный.

"С 7 по 10 мая в Петербурге вводится запрет на использование беспилотников и на определенных водных участках - гидроциклов. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии, при наличии подтверждающих документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водные мотоциклы в это время не могут передвигаться по Неве - от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, по двум участкам Малой Невки - от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки, на Большой Невке - от Ушаковского моста до Невы, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.

"Эти меры принимаются в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что на территории Петербурга действует бесполетная зона для беспилотников, без согласования с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга дронами пользоваться запрещено.

Ранее использование беспилотников на время запретили в Москве, Подмосковье и Ленинградской области и других регионах РФ.