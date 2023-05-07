Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

В Петербурге до 10 мая запретили беспилотники и гидроциклы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить в городе использование беспилотных воздушных судов, а также на части территории водных мотоциклов, сообщает Смольный.

"С 7 по 10 мая в Петербурге вводится запрет на использование беспилотников и на определенных водных участках - гидроциклов. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии, при наличии подтверждающих документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водные мотоциклы в это время не могут передвигаться по Неве - от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, по двум участкам Малой Невки - от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки, на Большой Невке - от Ушаковского моста до Невы, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.

"Эти меры принимаются в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что на территории Петербурга действует бесполетная зона для беспилотников, без согласования с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга дронами пользоваться запрещено.

Ранее использование беспилотников на время запретили в Москве, Подмосковье и Ленинградской области и других регионах РФ.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров
Покушение на Захара Прилепина

Прилепина вывели из медикаментозного сна, он в сознании

В Севастополе отбита атака беспилотников

В "Авиалесохране" заявили, что склады под Екатеринбургом загорелись не из-за лесного пожара

Губернатор Свердловской области запросил федеральной помощи в борьбе с пожарами

Cклад с порохом загорелся от лесного пожара под Екатеринбургом

Cклад с порохом загорелся от лесного пожара под Екатеринбургом
Покушение на Захара Прилепина

МИД РФ возложил на Киев и Запад ответственность за теракт в отношении Прилепина

МИД РФ возложил на Киев и Запад ответственность за теракт в отношении Прилепина

Что произошло за день: суббота, 6 мая

Покушение на Захара Прилепина

Прилепина успешно прооперировали в Нижнем Новгороде

Покушение на Захара Прилепина

Задержанный по подозрению в теракте против Прилепина сознался в преступлении

Задержанный по подозрению в теракте против Прилепина сознался в преступлении
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });