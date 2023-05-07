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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

Эксперт отметил способность комплекса "Панцирь" сбивать ракеты HIMARS

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" способен сбивать украинские ракеты системы HIMARS, сообщил представитель АО "Щегловский вал" (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех") Олег Ситников.

"HIMARS имеет в своем вооружении различные типы ракет, летящих на различной дальности, с различными скоростями. И уже есть такие примеры из зоны специальной военной операции, когда наша боевая машина двенадцатью ракетами - это полный боекомплект нашей машины - двенадцатью зенитными управляемыми ракетами поражает двенадцать ракет HIMARS", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда" в воскресенье.

"Панцирь-С" - комплекс ПВО малой дальности (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

HIMARS - американская реактивная система залпового огня, поступила на вооружение армии Украины в рамках западной военной помощи. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Ранее в некоторых западных СМИ появились сообщения, что украинские HIMARS стали менее эффективны из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.


Панцирь-С HIMARS Щегловский вал Олег Ситников Ростех
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