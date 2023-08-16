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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Комплексы "Панцирь-С" вооружили гиперзвуковыми ракетами

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил гиперзвуковое оружие, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" ("Ростех").

"Что касается гиперзвуковых ракет, то они являются штатными боевыми средствами комплекса "Панцирь", наряду с обычными, не гиперзвуковыми ракетами", - говорится в сообщении пресс-службы "Высокоточных комплексов".

В связи с военно-техническим форумом "Армия-2023" в холдинге заявили о завершающем этапе испытаний новой модификации комплекса "Панцирь-С" - "Панцирь-СМ-СВ".

В декабре 2021 года начальник войсковой ПВО Вооружённых сил РФ Александр Леонов сообщал, что модификация "Панцирь-СМ-СВ" предназначена для сухопутных и воздушно-десантных войск. "Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения", - заявлял Леонов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Панцирь-С" - современный зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Комплекс стоит на вооружении российской армии и поставляется на экспорт.

Ростех
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