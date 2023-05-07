Около 400 жителей свердловского поселка Красноармейский эвакуированы из-за пожаров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Жителей поселка Красноармейский в Асбестовском городском округе Свердловской области эвакуировали из-за бушующих рядом природных пожаров, сообщает департамент информационной политики региона.

Всего эвакуировано около 400 жителей.

"Сейчас важно решить, какая дополнительная поддержка нужна муниципалитету", - приводятся в сообщении слова губернатора Евгения Куйвашева.

Среди оперативных задач глава региона обозначил восстановление водоснабжения города, которое было нарушено из-за стихии, обесточенными оказались скважины местного водоканала. Утром в воскресенье специалистам удалось восстановить подачу энергии, но на заполнение системы требуется несколько часов. Ожидается, что вода появится до 22:00 7 мая.

По поручению губернатора в город перебрасывается дополнительная тяжёлая техника, Минтранспорта до конца дня перебросит два бульдозера.

Помогают бороться с огнём в городе более тысячи волонтёров. Для поддержки в пожаротушении в город также направлена партия ранцевых огнетушителей.

Ранее сообщалось, что Куйвашев выехал в Асбест, где сложилась серьезная ситуация с пожарами.

В Свердловскую область также вылетит глава Рослесхоза Иван Советников, сообщила пресс-служба федерального агентства.