Нарушенное электроснабжение населенных пунктов Свердловской области восстановили
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение Асбеста, Малышевского, Рефтинского, Березовского городских округов и Сухого Лога, нарушенное из-за пожаров, сообщает в воскресенье департамент информационной политики Свердловской области.
"Электроэнергия подана, идет проверка по потребителям", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.
Обеспечить жизнедеятельность населенных пунктов, пострадавших из-за пожаров, поручил губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее сообщалось, что свердловский губернатор выехал в Асбест, где из-за пожара была обесточена насосная станция, в результате чего город лишился 80% источников водоснабжения.