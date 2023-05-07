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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Нарушенное электроснабжение населенных пунктов Свердловской области восстановили

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение Асбеста, Малышевского, Рефтинского, Березовского городских округов и Сухого Лога, нарушенное из-за пожаров, сообщает в воскресенье департамент информационной политики Свердловской области.

"Электроэнергия подана, идет проверка по потребителям", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Обеспечить жизнедеятельность населенных пунктов, пострадавших из-за пожаров, поручил губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее сообщалось, что свердловский губернатор выехал в Асбест, где из-за пожара была обесточена насосная станция, в результате чего город лишился 80% источников водоснабжения.

Свердловская область
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