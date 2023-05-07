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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Военные РФ пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ЛНР, Харьковской и Запорожской областях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Кисловка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Конашенков сообщил, что в Запорожской области пресечены действия украинской ДРГ.

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Першотравневое, Новомлынск и Двуречная Харьковской области", - сказал он.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: свыше 85 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор" (запрещена в России - ИФ).

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов, Терны, Ямполовка, Ямполь и Григоровка Донецкой народной республики, Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20.

Конашенков сообщил, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Никольское (ДНР), Дорожнянка Запорожской области.

Как заявил представитель военного ведомства, "за сутки на данных направлениях уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30".

По его данным, в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Представитель Минобороны РФ сказал, что "на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей".

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Харьковская область Запорожская область ДНР Минобороны РФ
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