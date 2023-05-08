Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Военные РФ заявили о применении бомбардировщиков на красно-лиманском направлении

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Центр" заявили о применении бомбардировочной авиации против украинских войск на красно-лиманском направлении.

"Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по опорным пунктам и складу боеприпасов противника", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его словам, также на красно-лиманском направлении российские военные применили против армии Украины тяжелые огнеметные системы.

"На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 63-ей и 66-ой механизированных бригад ВСУ, а также 5-ой бригады Национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки "Центр" противник понес потери в личном составе", - сообщил Савчук.

Украина Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МЧС Куренков прилетел в Курган для координирования тушения природных пожаров

Глава МЧС Куренков прилетел в Курган для координирования тушения природных пожаров

Глава МЧС Куренков вылетел в Курган из-за ситуации с природными пожарами в регионе

Три человека погибли в автоаварии на трассе в Краснодарском крае

Три человека погибли в результате пожаров в Курганской области

На территории всей Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

Покушение на Захара Прилепина

Прилепин рассказал о подробностях взрыва его машины

Прилепин рассказал о подробностях взрыва его машины

Что произошло за день: воскресенье, 7 мая

В МЧС заявили о стабилизации обстановки с пожарами в Свердловской области

В МЧС заявили о стабилизации обстановки с пожарами в Свердловской области

Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Нижегородской области

Режим ЧС введен на территории всей Тюменской области из-за пожаров

Режим ЧС введен на территории всей Тюменской области из-за пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });