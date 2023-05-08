Военные РФ заявили о применении бомбардировщиков на красно-лиманском направлении

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Центр" заявили о применении бомбардировочной авиации против украинских войск на красно-лиманском направлении.

"Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по опорным пунктам и складу боеприпасов противника", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его словам, также на красно-лиманском направлении российские военные применили против армии Украины тяжелые огнеметные системы.

"На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 63-ей и 66-ой механизированных бригад ВСУ, а также 5-ой бригады Национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки "Центр" противник понес потери в личном составе", - сообщил Савчук.