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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Президент Киргизии приехал с визитом в Россию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Госдумы Вячеслав Володин возложили цветы у Ржевского мемориала Советскому солдату.

В церемонии также участвовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Позже в программе президента Киргизии запланирована официальная встреча с Володиным и открытие Ржевского мемориала воинам-киргизам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны на Ржево-Вяземском направлении.

Строительство памятника было завершено в начале июня 2020 года, сметная стоимость строительства - 13,9 млн рублей, средства были полностью выделены из республиканского бюджета Киргизии. Памятник представляет архитектурную композицию в виде трёх гор, олицетворяющих горы Ала-Тоо (Тянь-Шань).

В Великой Отечественной войне участвовали более 363 тыс. киргизов - каждый четвертый житель республики. Погибли около 100 тыс. человек. Орденами и медалями награждены 150 тыс. человек, из них 73 - Герои Советского Союза, 22 - полные кавалеры Ордена Славы.

Вячеслав Володин Игорь Руденя Садыр Жапаров Киргизия
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