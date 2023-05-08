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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Путин отметил, что отношения России и Киргизии находятся на подъеме

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Отношения России и Киргизии находятся на подъеме, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность в том, что тенденция по увеличению российских капиталовложений в республику будет набирать обороты.

На встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым Путин отметил, что приезд киргизской делегации в Москву в преддверии Дня Победы - знаковое событие. "Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время. Мы все хорошо знаем, помним, что 360 тысяч жителей Киргизии ушли на фронт в свое время", - сказал он, отметив, что более половины из них не вернулось с войны.

Говоря о двусторонних отношениях, Путин сказал: "Что касается наших текущих отношений, то они находятся на подъеме. У нас за прошлый год увеличение товарооборота на 37%, Россия является крупнейшим инвестором, по объемам прямых капиталовложений мы занимаем первое место, и мы уверены, что эта тенденция будет только набирать силы, набирать обороты".

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Президент РФ обратил внимание на то, что дискуссия пройдет в широком составе, и предложил после вступительных слов лидеров передать слово сопредседателям правкомиссий с обеих сторон, а затем обсудить отраслевые вопросы. "После этого у нас с вами запланирована еще встреча с глазу на глаз, мы отдельно поговорим с вами", - сказал Путин.

В свою очередь президент Киргизии поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию с официальным визитом. "Спасибо за теплый прием, я очень рад, что у нас встреча проходит в Москве в преддверии торжественного мероприятия по случаю 78-й годовщины Великой победы. Мы никогда не забудем героизм наших отцов и дедов, прошедших суровые военные испытания во благо свободы будущих поколений", - сказал Жапаров.

Нынешние переговоры, добавил он, это хорошая возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. "Рассчитываю, что мы обменяемся мнениями по дальнейшему развитию кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств", - сказал президент Киргизии.

Владимир Путин Киргизия Садыр Жапаров
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