Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Нижегородской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пассажирское судно село на мель в районе города Городец в Нижегородской области в воскресенье, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"Около 14:00 по Москве на реке Волге в районе Галанинского причала в городе Городец между шлюзами село на мель пассажирское судно "Илья Муромец". На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа", - говорится в сообщении.

К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства.

Как добавляет прокуратура, "угрозы жизни и здоровью пассажиров судна не имеется".

Представитель транспортной прокуратуры уточнил "Интерфаксу", что пострадавших в результате инцидента с теплоходом нет, судовой ход не нарушен.