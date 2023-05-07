Теплоход "Илья Муромец" сняли с мели на Волге в Нижегородской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Речной круизный трехпалубный теплоход "Илья Муромец" снят с мели в районе города Городец в Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в телеграм-канале ведомства.

Представитель транспортной прокуратуры уточнил "Интерфаксу", что, в общей сложности, теплоход был на мели около пяти часов, все пассажиры в это время находились на борту.

"Сейчас судно пристанет к причалу в Городце", - добавил собеседник агентства.

В прокуратуре уточнили, что теплоход плыл из Ульяновской области в Москву.

Судно село на мель на реке Волге в районе Галанинского причала в городе Городец между шлюзами. На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа.

Пострадавших в результате инцидента с теплоходом нет, судовой ход не нарушен.