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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Автобус и грузовик столкнулись в Воронеже

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, есть пострадавшие, сообщает ГУ МВД по региону.

По данным полиции, в воскресенье в 19:15 мск у дома на улице 9 Января города водитель пассажирского автобуса ПАЗ не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль ДАФ.

Позднее стало известно, что пять человек попали в больницу в результате столкновения маршрутного автобуса с фурой. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

"По предварительным данным, погибших нет, госпитализация потребовалась пятерым пассажирам", - написал Кстенин в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что дополнительно обратился к руководителю регионального департамента здравоохранения, чтобы он взял на личный контроль оказание помощи горожанам.

Воронеж
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