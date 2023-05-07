СКР начал проверку после автоаварии с маршруткой в Воронеже с десятью пострадавшими

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с аварией с маршрутным автобусом в Воронеже, сообщает СУ СКР по региону.

"Организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с произошедшим сегодня вечером на улице 9 Января города Воронежа ДТП с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным СК, в результате аварии пострадало 10 человек, которые доставлены в медицинские учреждения. Точное количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливается, отмечается в сообщении.

В рамках проверки будут опрошены водитель автобуса, пострадавшие пассажиры, а также очевидцы. Также следователями будет изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке.

Как сообщалось, в воскресенье в 19:15 мск у дома на улице 9 Января города водитель пассажирского автобуса ПАЗ не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль ДАФ.

По данным регионального МВД, в результате ДТП за медицинской помощью обратились около 10 человек. В свою очередь, глава города Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что госпитализация потребовалась пятерым пассажирам.