Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

СКР начал проверку после автоаварии с маршруткой в Воронеже с десятью пострадавшими

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с аварией с маршрутным автобусом в Воронеже, сообщает СУ СКР по региону.

"Организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с произошедшим сегодня вечером на улице 9 Января города Воронежа ДТП с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным СК, в результате аварии пострадало 10 человек, которые доставлены в медицинские учреждения. Точное количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливается, отмечается в сообщении.

В рамках проверки будут опрошены водитель автобуса, пострадавшие пассажиры, а также очевидцы. Также следователями будет изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке.

Как сообщалось, в воскресенье в 19:15 мск у дома на улице 9 Января города водитель пассажирского автобуса ПАЗ не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль ДАФ.

По данным регионального МВД, в результате ДТП за медицинской помощью обратились около 10 человек. В свою очередь, глава города Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что госпитализация потребовалась пятерым пассажирам.

Воронеж СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На территории всей Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

Покушение на Захара Прилепина

Прилепин рассказал о подробностях взрыва его машины

Прилепин рассказал о подробностях взрыва его машины

Что произошло за день: воскресенье, 7 мая

В МЧС заявили о стабилизации обстановки с пожарами в Свердловской области

В МЧС заявили о стабилизации обстановки с пожарами в Свердловской области

Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Нижегородской области

Режим ЧС введен на территории всей Тюменской области из-за пожаров

Режим ЧС введен на территории всей Тюменской области из-за пожаров

Дело возбуждено в отношении чиновников мэрии Оренбурга из-за обрушения карусели

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря

Один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского села

Возгорание оборудования произошло на железной дороге в Челябинской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });