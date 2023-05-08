Песков заявил о принятии всех необходимых мер безопасности к Параду Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что на Параде Победы 9 мая, на котором будут присутствовать и лидеры ряда стран СНГ, принимаются все возможные меры обеспечения безопасности.

"Мы действительно ждем глав государств СНГ, которые разделят вместе с нами этот праздник. Это солидаризация глав государств, народы которых в составе единой страны принимали участие в Великой Отечественной войне и победили", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры безопасности. "Тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, когда речь идет о присутствии нашего главы государства, все, что по закону положено, все делается для этого. Ну, естественно, нужна бдительность, потому что мы имеем дело с киевским режимом, что обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, и лишний раз подтверждает правоту Путина, когда он принял решение начать специальную военную операцию", - сказал Песков.