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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин заявил, что против России вновь развязана настоящая война

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Против России вновь развязана настоящая война, но Российская Федерация защитит себя и Донбасс, заявил президент Владимир Путин.

"Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", - сказал он, выступая на параде Победы на Красной площади.

Для России, отметил Путин, "нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке". "Как и абсолютное большинство на планете мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным, считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм", - сказал президент.

Они, добавил он также, уничтожают семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком, а все для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила. "А по сути - систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы", - заявил Путин.

В ходе выступления глава государства высоко оценил приезд лидеров стран СНГ на парад Победы в Москве. "Очень важно, что сегодня здесь в Москве собрались лидеры стран СНГ. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили", - сказал президент.

"Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу, - подчеркнул Путин. - Мы всегда будем помнить об этом".

Владимир Путин Красная площадь Парад Победы
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