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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин назвал преступлением снос в странах Запада мемориалов и памятников советским воинам

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Противники России в новой попытке уничтожить ее собрали для этого "неонацистскую нечисть со всего мира", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать", - сказал он, выступая на параде 9 мая.

По словам Путина, "такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения - это тоже преступление".

Он назвал подобную политику "откровенным реваншизмом тех, кто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира".

"Их цель, и здесь нет ничего нового, - добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", - заявил Путин.

Владимир Путин Запад Парад Победы Красная площадь
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