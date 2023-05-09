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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин отметил, что от участников СВО зависит будущее государственности России

Путин отметил, что от участников СВО зависит будущее государственности России
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на параде
Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас, в ходе специальной военной операции, решается будущее государственности России и подчеркнул, что такие решающие для страны битвы всегда становились "отечественными, народными и священными".

"Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции", - сказал он, выступая на параде Победы на Красной площади.

Ранее диктор сообщил, что на параде присутствует 530 участников СВО.

Обращаясь к ним, президент сказал: "Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа". "На вас держится безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа", - подчеркнул Путин.

"Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас и верят (...), вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас", - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что на Красной площади сегодня участники СВО - "это кадровые военнослужащие и те, кто пополнил ряды Вооруженных сил в ходе частичной мобилизации, это бойцы луганских и донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств".

"Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту", - обратился к ним Путин.

"В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства, нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооруженные силы! За Победу!" - заключил президент.

Владимир Путин Красная площадь СВО Парад Победы
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