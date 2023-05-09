Президент РФ после парада Победы пообщался с начальниками боевых подразделений

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по окончании парада Победы пообщался на Красной площади с начальниками боевых подразделений.

Путин сначала обошел присутствующих на параде ветеранов, а затем, спустившись с трибуны, подошел к военным. Он попросил офицеров нарушить строй и подойти к нему, военнослужащие окружили президента, и Путин разговаривал с ними несколько минут. О чем шла речь, слышали только военные.

После этого Путин вместе с прибывшими в Москву главами государств СНГ отправился к Могиле Неизвестного солдата.

Президенты возложили к Вечному огню коллективный венок, а затем каждый глава государства оставил у Могилы неизвестного солдата букет гвоздик. После церемонии Путин вновь подошел к ветеранам в Александровском саду, лидеры зарубежных государств в это время общались между собой.