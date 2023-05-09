Мишустин заявил о разработке программы по рекультивации "уранового наследия" Киргизии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Правительство России планирует разработать новую программу содействия Киргизии в ликвидации "уранового наследия", заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Большая работа проводится "Росатомом" по рекультивации объектов "уранового наследия" в Киргизии, также планируем разработать новую программу содействия до 2032 года", - сообщил премьер на встрече в доме правительства с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Правительство РФ обеспечит оперативное выполнение договоренностей, которые были накануне достигнуты в ходе встречи президентов РФ и Киргизии Владимира Путина и Жапарова, сообщил Мишустин.

Он отметил, что Киргизия является стратегическим партнером и союзником России. "Мы искренне заинтересованы в том, чтобы расширить торгово-экономическое сотрудничество, защитить наши связи от негативного влияния, в том числе незаконных экономических санкций со стороны недружественных государств. Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, взаимодействие России и Киргизии успешно развивается", - заявил Мишустин.

Он добавил, что в прошлом году двусторонний товарооборот достиг исторического максимума - $3,5 млрд. Премьер-министр РФ выразил надежду, что руководство Киргизии будет и дальше обеспечивать комфортные условия для деятельности российских предпринимателей и окажет поддержку в реализации крупных совместных проектов.

Жапаров накануне прибыл в Москву с визитом и встретился с Путиным, во вторник присутствовал на параде Победы на Красной площади.

В Москву также прилетели лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

Позже во вторник в Кремле Путин встретился с зарубежными гостями за неформальным завтраком.