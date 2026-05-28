"Росатом" завершил рекультивацию пяти урановых объектов в Киргизии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" завершил масштабную рекультивацию пяти урановых объектов в Киргизии, сообщила пресс-служба госкорпорации.

В Бишкеке прошла официальная церемония подведения итогов межгосударственной целевой программы (МЦП) СНГ "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств".

За девять лет работы программы в Киргизии четыре объекта в поселке Мин-Куш Нарынской области и один в Каджи-Сае Иссык-Кульской области приведены в радиационно безопасное состояние. Было рекультивировано более 27 гектаров территории, объем перевезенного хвостового материала превысил 1,4 млн кубических метров.

Глава МЧС Киргизии Канатбек Чыныбаев назвал успешное завершение рекультивации в Мин-Куше историческим шагом для экологической безопасности всей Центральной Азии.

"Благодаря синергии наших ведомств и высочайшим технологиям госкорпорации "Росатом" нам удалось ликвидировать угрозу, которая десятилетиями беспокоила наших граждан. Территории, некогда вызывавшие серьезные опасения из-за угрозы селей и оползней, сегодня полностью оздоровлены и возвращаются в безопасный хозяйственный оборот. Мы высоко ценим поддержку Российской Федерации, которая взяла на себя 75% финансирования этой программы", - отметил Чыныбаев.

Стороны подписали декларацию о завершении работ в рамках МЦП СНГ и утвердили план совместных действий в области реабилитации территорий на двусторонней основе на 2026-2028 годы.