Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали на территории Елизовского района Камчатского края землетрясение магнитудой 4,2, сообщает главк МЧС России по региону.

Сейсмособытие произошло в среду утром на суше. Его очаг залегал на глубине 22 км. Эпицентр находился в 15 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

"На территории Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до трех баллов", - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве подчеркнули, что люди в результате землетрясения не пострадали. Разрушений нет.