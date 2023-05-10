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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали на территории Елизовского района Камчатского края землетрясение магнитудой 4,2, сообщает главк МЧС России по региону.

Сейсмособытие произошло в среду утром на суше. Его очаг залегал на глубине 22 км. Эпицентр находился в 15 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

"На территории Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до трех баллов", - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве подчеркнули, что люди в результате землетрясения не пострадали. Разрушений нет.

Камчатка Петропавловск-Камчатский МЧС России
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