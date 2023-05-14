Серия землетрясений с максимальной магнитудой 5,2 произошла у берегов Камчатки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Три землетрясения зафиксировано в течение дня в воскресенье у берегов Камчатки, магнитуда последнего составила 5,2, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"Вечером 14 мая в акватории Камчатского залива на глубине 68 километров зарегистрировано землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 94 километрах южнее поселка Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что звонки в единую диспетчерскую службу от населения не поступали.

Этому сейсмособытию предшествовали два землетрясения в акватории Тихого океана, зафиксированные днем с небольшим разрывом по времени. Первое магнитудой 4,3 произошло на глубине 10 километров в 118 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск, второе - магнитудой 4,2 на глубине 26 километров в 116 километрах юго-восточнее этого населенного пункта.