Лесной пожар на площади более 22 тыс. га в заповеднике ЕАО ликвидирован

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Завершилось тушение лесного пожара на территории природного заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале в среду.

"Площадь, пройденная огнем, составила более 22 тыс. гектаров. Возгорание полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.

Пожар тушили 130 человек. Привлекались сотрудники заповедника, хабаровской авиалесоохраны, лесопожарных служб области и силы федерального резерва.

Ликвидированы также все ранее действовавшие лесные пожары на территории лесного фонда области. Пожарные возвращаются к месту постоянного базирования.

Между тем на территории области продолжают действовать все ранее установленные ограничения: особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

Ранее сообщалось, что лесной пожар охватил территорию государственного заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет, но крупный лесной пожар стал причиной появления дыма в Биробиджане и других населенных пунктах области.

Государственный природный заповедник "Бастак" образован в 1997 году на территории Еврейской АО. Он расположен к северу от Биробиджана до административной границы автономии с Хабаровским краем. Его территория охватывает юго-восточные отроги Буреинского хребта и северную окраину Среднеамурской низменности.