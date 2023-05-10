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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В Москве началась встреча глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана по урегулированию в САР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Встреча глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана по сирийскому мирному урегулированию началась в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

Главы внешнеполитических ведомств четырех стран Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Фейсал Микдад и Хосейн Амир Абдоллахиан встречаются в доме приемов МИД РФ.

Перед началом встречи прошло совместное фотографирование министров.

Ранее Чавушоглу заявлял, что планирует провести переговоры с Лавровым на "полях" этой встречи. По словам Чавушоглу, эта встреча должна помочь в установлении стабильности в Сирии и гарантировать ее территориальную целостность.

28 декабря 2022 г. в Москве прошли консультации глав военных ведомств России, Сирии и Турции, это были первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. На встрече была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии.

Ожидалось, что после этих консультаций должна была состояться встреча глав МИД трех стран, которые должны были бы обсудить возможность проведения переговоров лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Позже стало известно, что в консультациях на уровне глав МИД также примет участие Иран.

В апреле в Москве прошла встреча министров обороны и начальников разведслужб РФ, Турции, Сирии и Ирана. Тогда в Минобороны Турции отмечали, что встреча прошла в конструктивной атмосфере, стороны подчеркнули важность продолжения диалога в четырехстороннем формате.

Турция Сирия Иран ЦБ РФ Сергей Лавров
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