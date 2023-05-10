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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Чавушоглу и Лавров обсудили "зерновую сделку", ситуацию в Сирии и на Украине

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду в Москве обсудил "зерновую сделку" и Украину.

"Обсудил с Лавровым "зерновую инициативу", а также ситуацию в Сирии, на Украине и на Кавказе", - приводят слова Чавушоглу турецкие СМИ.

В РоссииВ Москве началась встреча глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана по урегулированию в САРЧитать подробнее

СМИ отмечают, что встреча турецкого и российского министров состоялась до переговоров глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана в среду в Москве.

"На встрече по Сирии турецкая сторона подчеркнула значимость сотрудничества в борьбе с терроризмом, совместных усилий по формированию условий для возвращения беженцев на родину, продвижения политического процесса, а также необходимость защиты территориальной целостности Сирии", - написал в твиттере Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

Россия, Турция и Иран являются гарантами процесса мирного урегулирования в Сирии.

Мевлют Чавушоглу Украина Турция Сирия Сергей Лавров
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