Чавушоглу и Лавров обсудили "зерновую сделку", ситуацию в Сирии и на Украине

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду в Москве обсудил "зерновую сделку" и Украину.

"Обсудил с Лавровым "зерновую инициативу", а также ситуацию в Сирии, на Украине и на Кавказе", - приводят слова Чавушоглу турецкие СМИ.

СМИ отмечают, что встреча турецкого и российского министров состоялась до переговоров глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана в среду в Москве.

"На встрече по Сирии турецкая сторона подчеркнула значимость сотрудничества в борьбе с терроризмом, совместных усилий по формированию условий для возвращения беженцев на родину, продвижения политического процесса, а также необходимость защиты территориальной целостности Сирии", - написал в твиттере Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

Россия, Турция и Иран являются гарантами процесса мирного урегулирования в Сирии.