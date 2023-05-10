РФ денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Соответствующий документ размещен в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению президента, вопрос будет рассматриваться обеими палатами парламента РФ.

В настоящее время участие России в ДОВСЕ приостановлено.

13 июля 2007 Путин подписал соответствующий указ "О приостановлении РФ действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров", а 29 ноября 2007 был принят соответствующий закон.

Впоследствии, 10 марта 2015 года РФ объявила о приостановлении своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. В то же время Россия формально остается участником Договора.

Законопроект о денонсации РФ ДОВСЕ в базе Госдумы пока не зарегистрирован.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД) (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.