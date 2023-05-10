В Думу внесен проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ внес в Госдуму проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Соответствующий документ размещен в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

В настоящее время участие России в ДОВСЕ приостановлено.

13 июля 2007 президент Владимир Путин подписал указ "О приостановлении РФ действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров", а 29 ноября 2007 был принят соответствующий закон.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что "за прошедшее с 2007 года время ситуация в Европе в области обычных вооружений заметно ухудшилась. США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями".

Договор является бессрочным, однако каждое государство-участник в порядке осуществления своего национального суверенитета имеет право выйти из него при условии заблаговременного (минимум за 150 дней) уведомления депозитария и других государств-участников об этом решении, говорится в пояснительной записке.

"Текущее положение дел требует принятия мер по денонсации Договора и началу внутригосударственных процедур по выходу из него Российской Федерации, по завершении которых депозитарию и другим государствам-участникам будет направлено соответствующее уведомление", - сообщается в документе.

Одновременно с Договором автоматически прекращается для РФ действие связанных с ним международных договоров - Соглашения о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники Народной Республики Болгарии, Венгерской Республики, Республики Польша, Румынии, Союза Советских Социалистических Республик и Чешской и Словацкой Федеративной Республики в связи с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Будапеште 3 ноября 1990 г., и Документа, согласованного государствами - участниками Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г., являющегося приложением к Итоговому документу первой конференции по рассмотрению действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Итогового акта переговоров о численности личного состава (Вена, 15-31 мая 1996 г.), также говорится в пояснительной записке.

Ранее в среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что комитет по международным делам готов в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о денонсации ДОВСЕ, как только пакет документов будет внесен президентом на рассмотрение нижней палаты парламента. "Не исключаю, что он будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания Государственной думы уже 16 мая, окончательное решение примет Совет Думы", - сказал Слуцкий.