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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Новым главой Калининграда стал Олег Аминов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Депутаты городского Совета Калининграда выбрали из своего состава нового главу города, и стал Олег Аминов, сообщили "Интерфаксу" в администрации муниципалитета.

Аминов входил в комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности и по градорегулированию и земельным ресурсам, напомнили в мэрии. Его кандидатуру выдвинула фракция "Единой России".

Прежний мэр Калининграда Евгений Любивый ушел в отставку по собственному желанию 22 марта.

Калининград Единая Россия Олег Аминов Евгений Любивый
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