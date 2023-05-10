Новым главой Калининграда стал Олег Аминов
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Депутаты городского Совета Калининграда выбрали из своего состава нового главу города, и стал Олег Аминов, сообщили "Интерфаксу" в администрации муниципалитета.
Аминов входил в комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности и по градорегулированию и земельным ресурсам, напомнили в мэрии. Его кандидатуру выдвинула фракция "Единой России".
Прежний мэр Калининграда Евгений Любивый ушел в отставку по собственному желанию 22 марта.