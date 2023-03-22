Глава Калининграда Любивый ушел в отставку

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава Калининграда Евгений Любивый ушел в отставку по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города. Его заявление рассмотрели депутаты городского совета и приняли его отставку.

"Глава города Любивый поблагодарил депутатов за опыт, полученный за время работы в Совете. Свою отставку он объяснил тем, что всю свою жизнь посвятил вопросам здравоохранения, в частности городской больнице скорой медицинской помощи. И даже на посту главы города здравоохранение его не отпускает", - сказали в пресс-службе.

Глава администрации города, сити-менеджер Елена Дятлова поблагодарила Любивого за тесное взаимодействие и плодотворную работу в течение почти полутора лет.

Как сказал "Интерфаксу" источник в администрации города, отставка может быть связана с непростой ситуацией, сложившейся после пожара в многоквартирном жилом доме на Артиллерийской улице 18 марта. В частности, мэрия не смогла оперативно решить проблемы почти 200 жильцов. 22 марта стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нерасселении жильцов.

Евгений Любивый был избран главой Калининграда депутатами горсовета в 2021 году. До этого он был главным врачом городской больницы скорой медицинской помощи.