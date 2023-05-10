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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Посла России в Польше вызвали в МИД из-за инцидента с российским истребителем

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши в связи с инцидентом с польским самолетом погранслужбы и российским истребителем над Черным морем, сообщает Польское радио со ссылкой на представителя министерства Лукаша Ясину.

В МИД дипломату вручили ноту протеста.

"Мы решительно осуждаем провокационные и агрессивные действия российской стороны, которые являют собой серьезный международный инцидент", - заявил представитель МИД.

Самолет польской пограничной службы Тurbolet L-410 участвовал в полетах над Черным морем в рамках миссии ЕС Frontex. 5 мая к нему приближался российский истребитель, который, по оценке польской стороны, совершал небезопасные маневры, из-за которых польские пилоты на некоторое время утратили контроль над самолетом и он резко снизил высоту.

МИД Польша Чёрное море Сергей Андреев Frontex
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