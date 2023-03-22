Российские летчики рассказали о своих маневрах возле беспилотника США над Черным морем

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Летчики российских истребителей Су-27 сообщили, что 14 марта над Черным морем выполнили маневры, чтобы беспилотник США изменил курс, отметив, что не вступали с ним в контакт и не применяли оружие.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды летчикам истребителей Су-27, которые предотвратили нарушение беспилотником США границ временно закрытого района над Черным морем, сообщили в военном ведомстве в среду.

"Находились на боевом дежурстве по ПВО 14 марта и поступила команда "Воздух". Выполнили взлет со вторым экипажем, двумя экипажами. Определили, что это беспилотный летательный аппарат Reaper MQ9. Передали все данные на КП (командный пункт). И далее выполняли маневры, которыми пытались его заставить прекратить выполнение своего задания. Оружие не применяли, в контакт не вступали с данными беспилотником", - сказал летчик Сергей Попов на видео, которое распространило Минобороны РФ.

"Несли дежурство по противовоздушной обороне. Получили команду на вылет. Составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотного летательного аппарата, который двигался с целью нарушения государственной границы. После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, провели опознавание его и выполнили маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи", - сказал на видео летчик Сергей Вавилов.

В Минобороны РФ заявили, что летчики награждены орденами Мужества.

14 марта Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черным морем, он упал сам в результате резкого маневрирования.

15 марта министры обороны РФ и США по инициативе американской стороны предметно обсудили ситуацию, "основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента", проинформировали в российском Минобороны.

"Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации", - заявили 15 марта в военном ведомстве.