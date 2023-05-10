Пресечена деятельность 6 украинских диверсионных групп в Харьковской области, ЛНР и ДНР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ЛНР, ДНР и Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Водяное Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, в районе населенного пункта Владимировка (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б"", - сказал он.

Конашенков сообщил, что "на красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника" в ДНР и ЛНР.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20.

Также Конашенков заявил, что в Запорожской и Херсонской областях уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"", - сообщил представитель военного ведомства.