Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Россия нанесла два ракетных удара комплексом "Искандер" по Балаклее в Харьковской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары ракетами комплекса "Искандер" по военнослужащим и технике танковой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Балаклее (Изюмский район Харьковской области - ИФ), заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" нанесены два ракетных удара крылатыми ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по скоплению личного состава, вооружения и военной техники 112-й отдельной танковой бригады ВСУ в городе Балаклее", - сказал Зыбинский.

По его словам, помимо этого, в полосе обороны 1-ой танковой армии артиллерийским огнем сорвана попытка ВСУ провести разведку боем в районе Стельмаховки (ЛНР).

"Штурмовой авиацией нанесены удары по расположению 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ивановка и 103-й отдельной бригады территориальной обороны в населенном пункте Котляровка", - сказал офицер.

Кроме того, в районе Старицы огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожен украинский минометный расчет, заявил Зыбинский.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Балаклея Харьковская область Украина Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 11 мая

Дефицит бюджета США за семь месяцев финансового года вырос в 2,6 раза

Израиль сообщил об уничтожении главы ракетной программы "Исламского джихада"

Пекин отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США

Американский посол в Кишиневе заявил, что США уважают принцип нейтралитета Молдавии

Американский посол в Кишиневе заявил, что США уважают принцип нейтралитета Молдавии

Израиль нанес новые удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа

Израиль нанес новые удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа

Vast и SpaceX запланировали запуск первой в мире коммерческой космической станции

Что произошло за день: среда, 10 мая

Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс не считает Китай угрозой

Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс не считает Китай угрозой

Президент Грузии предложила ввести визы для российских граждан

Президент Грузии предложила ввести визы для российских граждан
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });