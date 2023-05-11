Россия нанесла два ракетных удара комплексом "Искандер" по Балаклее в Харьковской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары ракетами комплекса "Искандер" по военнослужащим и технике танковой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Балаклее (Изюмский район Харьковской области - ИФ), заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" нанесены два ракетных удара крылатыми ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по скоплению личного состава, вооружения и военной техники 112-й отдельной танковой бригады ВСУ в городе Балаклее", - сказал Зыбинский.

По его словам, помимо этого, в полосе обороны 1-ой танковой армии артиллерийским огнем сорвана попытка ВСУ провести разведку боем в районе Стельмаховки (ЛНР).

"Штурмовой авиацией нанесены удары по расположению 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ивановка и 103-й отдельной бригады территориальной обороны в населенном пункте Котляровка", - сказал офицер.

Кроме того, в районе Старицы огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожен украинский минометный расчет, заявил Зыбинский.