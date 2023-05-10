Высшая школа экономики оштрафована на 60 тысяч за утечку данных
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Басманного района Москвы признал национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" виновным в нарушении закона о персональных данных после утечки базы данных.
Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тыс. рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Екатерина Буравцова.
НИУ ВШЭ признан виновным по ч. 1 ст.13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных).
Как пояснили в суде, "в локально-вычислительную сеть организации был осуществлен несанкционированный доступ с последующим запуском вредоносного программного обеспечения". В результате этого, пояснили в суде, "было осуществлено копирование файлов с персональными данными".