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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Высшая школа экономики оштрафована на 60 тысяч за утечку данных

Высшая школа экономики оштрафована на 60 тысяч за утечку данных
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Басманного района Москвы признал национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" виновным в нарушении закона о персональных данных после утечки базы данных.

Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тыс. рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Екатерина Буравцова.

НИУ ВШЭ признан виновным по ч. 1 ст.13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

Как пояснили в суде, "в локально-вычислительную сеть организации был осуществлен несанкционированный доступ с последующим запуском вредоносного программного обеспечения". В результате этого, пояснили в суде, "было осуществлено копирование файлов с персональными данными".

Высшая школа экономики ВШЭ
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