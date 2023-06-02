Роскомнадзор подтвердил почти 70 сигналов об утечках персональных данных из 177

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (с начала 2023 года получил 177 уведомлений от компаний об утечках персональных данных, подтверждены почти 70 случаев, сообщил журналистам в кулуарах конференции ЦИПР замглавы ведомства Милош Вагнер.

"В прошлом году у нас было 70 таких уведомлений, тогда мы только начали эту историю. В этом году, на 1 июня, получается за пять месяцев поступило 177 уведомлений", - сказал он.

"При этом мы отмечаем, что компании достаточно честно и откровенно рассказывают, что у них произошло, они стремятся пойти навстречу государству, чтобы мы в том числе, ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю), которые получают эту информацию от нас, выработали какие-то адекватные методы реагирования. Они (компании - ИФ) не стремятся сокрыть (информацию - ИФ)", - добавил он.

В соответствии с новым законодательством о защите персональных данных, с 1 сентября 2022 года оператор, допустивший утечку, в течение суток обязан уведомить об этом РКН.

Вагнер сообщил, что количество подтвержденных случаев утечки персональных данных примерно равно прошлогоднему показателю.

"За полгода 68 или 69 случаев подтвержденных утечек в этом году. Учитывая, что в прошлом году было 140, пополам примерно так и получается - 70 на 70. То есть те люди, которые занимаются дискредитацией систем защиты информации, они для себя какой-то план сделали, видимо, и ритмично пытаются ему следовать", - сказал он.

При этом количество "утекших" персональных данных значительно снизилось, больших утечек не было, отметил замглавы РКН.

"Яндекс. Еды" второй не было, мы бы с вами почувствовали, если бы было что-то подобное. Были по количеству записей достаточно большие утечки, но несопоставимые с прошлогодними, то есть речь идет о десятках, в некоторых случаях сотнях тысячах записей, но это не федерального масштаба. Степень раскрытия конфиденциальности (граждан - ИФ) стала меньше", - сказал Вагнер.

Этому способствовали в том числе принимаемые государственными органами меры по защите информации, сказал он.

Ранее в РКН сообщили, что с начала 2022 года резко увеличилось количество утечек, за прошлый год их было более 140 случаев, а в сеть попали около 600 млн записей о гражданах. В то же время годом ранее было зафиксировано всего четыре крупных инцидента с персональными данными, в ходе которых в открытый доступ попало 2,7 млн записей. По оценке "Лаборатории Касперского", за прошлый год в сеть могли попасть более 1,5 млрд записей о россиянах.