Казначейство России готовится размещать бюджетные средства в депозиты

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство готовит запуск пополняемого банковского депозита, предусматривающего досрочный возврат размещенных на нем бюджетных средств полностью или частично в любой рабочий день действия договора банковского депозита по инициативе казначейства, а также право пополнить его на сумму досрочного возврата.

Новый продукт, аналогичный накопительному банковскому счету, позволит более оперативно управлять остатком средств на едином казначейском счете.

Форма дополнительного соглашения к генеральному соглашению между кредитной организацией и казначейством о размещении средств на банковских депозитах размещена на сайте казначейства.

Таким образом, казначейство сможет размещать на аукционах средства в банковские депозиты, заключая срочный, особый или пополняемый договоры. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

Если по срочному договору возврат кредитной организацией суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита казначейству осуществляются по истечении срока договора банковского депозита, то по введенной весной 2022 года форме особого договора банковского депозита казначейство имеет право на досрочный возврат в любой рабочий день действия договора суммы депозита с уплатой процентов на сумму депозита.

По данным Счетной палаты, казначейством в 2022 году в рамках операций по управлению остатками на едином счете федерального бюджета на банковские депозиты размещено 642 млрд рублей, что в 16,5 раза меньше, чем в 2021 году. 64% всех депозитов размещались в 2 кредитных организациях, 36% - в 8 кредитных организациях.

Средневзвешенный срок размещения рублевых средств увеличился до 74 дней по сравнению с 56 днями в 2021 году (в иностранной валюте в 2022 году размещение средств на банковские депозиты). Доходы от проведения этих операций за 2022 год составили 83,9 млрд рублей, что на 17,5%, меньше, чем в 2021 году.