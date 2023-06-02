Казначейство начало размещать бюджетные средства в депозиты с возможностью их пополнения

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство 1 июня разместило на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ) 100 млрд рублей единого казначейского счета на 189 дней по плавающей процентной ставке, впервые использовав пополняемый договор банковского депозита, сообщает сайт казначейства.

Пополняемый договор банковского депозита предусматривает досрочный возврат размещенных на нем бюджетных средств полностью или частично в любой рабочий день действия договора банковского депозита по инициативе казначейства, а также право пополнить его на сумму досрочного возврата.

Уплата процентов по пополняемому договору банковского депозита осуществляется в день возврата суммы депозита, установленный договором банковского депозита, или в день досрочного возврата суммы депозита в полном объеме.

Новый продукт, аналогичный накопительному банковскому счету, повысит гибкость управления средствами единого казначейского счета и позволит снизить риск отсутствия на счете средств, достаточных для исполнения обязательств.

Таким образом, казначейство сможет размещать на аукционах средства в банковские депозиты, используя срочный, особый или пополняемый договоры. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

Если по срочному договору возврат кредитной организацией суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита казначейству осуществляются по истечении срока договора банковского депозита, то по введенной весной 2022 года форме особого договора банковского депозита казначейство имеет право на досрочный возврат в любой рабочий день действия договора суммы депозита с уплатой процентов на сумму депозита.

По данным Счетной палаты, казначейством в 2022 году в рамках операций по управлению остатками на едином счете федерального бюджета на банковские депозиты размещено 642 млрд рублей, что в 16,5 раза меньше, чем в 2021 году. 64% всех депозитов размещались в 2 кредитных организациях, 36% - в 8 кредитных организациях.

При этом средневзвешенный срок размещения рублевых средств увеличился до 74 дней по сравнению с 56 днями в 2021 году. Доходы от проведения этих операций за 2022 год составили 83,9 млрд рублей, что на 17,5%, меньше, чем в 2021 году.