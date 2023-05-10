Минсельхоз отметил, что вопрос транспортировки зерновых в АПК остается острым

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Вопрос транспортировки рекордного урожая зерна, собранного в РФ в прошлом году (157,7 млн тонн), остается острым. Об этом сообщает Минсельхоз по итогам межведомственного совещания, которое провел глава ведомства Дмитрий Патрушев.

На нем, в частности, обсудили вопросы, связанные со стоимостью транспортировки зерна.

Как сообщается в пресс-релизе со ссылкой на министра, "наиболее острым в данный момент продолжает оставаться вопрос транспортировки зерновых". На субсидирование железнодорожных транспортировок в 2023 году было направлено 4,3 млрд рублей. Правительство РФ также дополнительно выделило 2 млрд рублей. "Этот объем позволил открыть прием заявок на субсидирование перевозок зерновых в направлении Дальневосточного и Северо-Западных федеральных округов, а также портовых регионов. Минсельхоз рассчитывает, что это положительно отразится на рентабельности сельхозпроизводителей на фоне рекордного урожая и внешних ограничений", - говорится в пресс-релизе.

На совещании было отмечено, что для стабилизации цен на транспортировку зерна были проведены межведомственные совещания с представителями бизнеса. В результате цены были снижены до уровня начала года, а также зафиксирована потребность перевозок от сельхозпроизводителей. При этом вопрос по автомобильным перевозкам требует дополнительной проработки.

Для поддержания ценовой ситуации принято решение расширить парк вагонов-хопперов у зернотрейдеров. Для этого ведомство проработает возможность увеличения лимита на льготное кредитование.

В рамках обсуждения вопроса о доступности сельхозтехники для аграриев было отмечено, что с прошлого года наблюдается снижение объемов закупки. Это во многом связано с сокращением предложения на рынке и ростом цен, в том числе на российскую технику, считают в Минсельхозе. Для минимизации рисков Минсельхоз и Минпромторг формируют план приобретения тракторов. Общая потребность аграриев в тракторах на 2023 год составляет порядка 6 тыс. единиц.