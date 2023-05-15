Минсельхоз предложил повысить компенсацию затрат на перевозку молочной продукции на экспорт

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство может ввести понятие приоритетных видов сельхозпродукции для экспорта и для стимулирования включить их в перечень продукции, затраты на транспортировку которой компенсируются в повышенном размере. Прежде всего, речь идет о молочной продукции.

Проект соответствующего постановления правительства разработал Минсельхоз. Документ размещен на сайте regulation. gov. ru.

"Для стимулирования экспорта приоритетных видов продукции проектом постановления вводится понятие приоритетных видов продукции в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в состав которой в рамках данного проекта постановления включены коды, относящиеся к молокоемкой продукции длительного срока хранения, в отношении которой осуществляется компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в повышенном размере", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Необходимость этого связана с тем, что на рынке молока "в условиях стабильного спроса и высокого производства отмечается рост запасов у перерабатывающих предприятий молокоемкой продукцией длительного срока хранения (сухие молоко, сливки, сыворотка; сливочное масло; сыры; лактоза; казеин; изолят)". "Такая тенденция наблюдается в последние годы, но особенно остро стоит в текущем году", - подчеркивается в сообщении.

"Так, по данным на 1 марта 2023 года запасы сухого обезжиренного молока увеличились в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 16 297 тонн (увеличились в 3,3 раза к аналогичному периоду 2022 года), сливочного масла - в 1,5 раза и составили 19 482 тонн (уменьшились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), сыров - в 1,6 раза, до 52 654,4 тонны (увеличились в 1,3 раза), сухого цельного молока - в 1,4 раза, до 5 835 тонн (увеличились на 7,8%)", - говорится в документе.

Рост запасов привел к снижению закупочной цены молока у производителей. Так, по данным регионов, по состоянию на 19 апреля средние цены производителей на сырое молоко составили 31,1 рубля за кг (без НДС). В месячном выражении цена снизилась на 4,2%, в годовом - на 0,4%. Цены на сливочное масло (82,5% жирности) составили 643,8 рубля (с НДС). За месяц она снизилась на 1,1%, в годовом выражении выросла на 4,9%. Цена на сыр составила 492 рубля. Снижение за месяц - на 0,8%, рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 6,5%.

Цена на сухое обезжиренное молоко в месячном выражении опустилась на 5,5%, в годовом - на 15,1% и составила - 218,6 рублей за кг (с НДС). В то же время сухое цельное молоко за месяц подорожало на 1,4%, за год - на 7,7%, до 314,7 рубля за кг (с НДС).

В январе-марте этого года производство молока в хозяйствах всех категорий в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3,7%, до 7 291,7 тысячи тонн против 7 032 тысяч тонн.

Минсельхоз также предложил включить лен-сырец и обработанный лен (коды ТН ВЭД ЕАЭС 5301 21 000 0 и 5301 29 000 0) в перечень кодов продукции ТН ВЭД ЕАЭС, затраты на транспортировку которой на экспорт компенсируются.

Кроме того, в связи с многочисленными обращениями отраслевых союзов и участников рынка в целях увеличения объема экспорта продукции АПК в беднейшие страны (в настоящее время экспорт в них по стоимости составляет 2,7% от общего объема) проект постановления устанавливает приоритет субсидирования поставок этой продукции в страны, включенные в перечень наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.